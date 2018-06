Helpt teamspirit IJslandse voetballers de Nederlandse handballers naar WK?

IJslanders Richardsson en Hallgrímsson komen van hetzelfde piepkleine eiland, Vestmannaeyjar. De Nederlandse handbalcoach was directeur van een basisschool; de IJslandse voetbaltrainer tandarts. IJsland verraste op het EK in 2016 door het als debutant tot de kwartfinale te schoppen. Nu hoopt Hallgrímsson vanaf zaterdag weer zulke hoge ogen te gooien op het WK, waar IJsland – met evenveel inwoners als de stad Utrecht – eveneens debuteert. Hoe mooi zou het zijn als ook de Nederlandse handballers stunten en voor het eerst sinds 1961 op het WK zouden komen?



Met twee mannen uit het de pittoreske, gelijknamige stad Vestmannaeyjar als spil achter het succes. ,,Sport is populair op ons eiland", zei Richardsson vorige week op een persdag in Waalwijk. ,,Ik heb mijn collega al een halfjaar niet gezien. Maar we hebben van elkaar geleerd, bijvoorbeeld over de rol van psychologie in de sport. Net als hij hamer ook ik op de eenheid van een team. Samen sta je sterk. Zo hebben we op IJsland sportsucces.”