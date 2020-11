Henk Grol moet EK vanwege corona laten schieten: ‘Heel bitter’

MENS EN SPORT Het EK veldrijden heeft een speciale plek in het hart van Annemarie Worst, het WK wil ze graag vergeten....

7 november Een val tijdens het hardlopen en een week later tijdens een fietstraining was er voor nodig om Annemarie Worst (24) haar zelfvertrouwen terug te geven. Nadat ze de spieren rondom haar schouder scheurde op 19 juli tijdens een mountainbikewedstrijd in Zwitserland waar ze hard ten val kwam, zat ze onzeker op de fiets. Vandaag rijdt ze het EK.