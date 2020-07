Herinnering aan Bryant moet LA Lakers helpen op weg naar titel

De coach zei dat dat gedeelde gevoel het team goed kan dienen, met als doel Bryants nalatenschap te eren. ,,Zodra we beginnen met de play-offs zullen er mogelijkheden en situaties komen waarin we zullen denken aan de dingen waar hij voor stond en wat zijn aanpak was. Ik denk dat het ons zal helpen bij onze missie dit jaar.”



Op het moment van het stilleggen van de basketbalcompetitie ging LA Lakers aan de leiding in de Western Conference met 49 zeges en 14 nederlagen. De ploeg van James was al zeker van het bereiken van de play-offs. De Lakers hervatten de competitie op 30 juli met een wedstrijd tegen stadsrivaal LA Clippers, de nummer twee in de Western Conference.