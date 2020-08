Herlings beperkt schade in eerste manche Kegums

Het was de Italiaan Ivo Monticelli, teamgenoot van Glenn Coldenhoff, die verrassend de kopstart pakte. Tim Gajser nam al snel de leiding over, waarna de regerend wereldkampioen zijn voorsprong gestaag uitbouwde. Achter hem vocht concurrent Herlings ronden lang een duel uit met Clément Desalle om positie 5. Toen hij de Waal eenmaal voorbij was, was de top drie al ver buiten zijn bereik. Alleen de moegestreden Monticelli werd nog een prooi voor Herlings. Door een val zag Herlings de Italiaan nog een keer voorbij komen, maar in een mum van tijd had hij de rangorde weer hersteld. Meer dan een vierde plaats zat er niet in de eerste manche.



Coldenhoff, afgelopen zondag nog winnaar op hetzelfde circuit, maakte zich vooraf weinig illusies over een podiumplaats. Hij liep afgelopen woensdag bij een val een hinderlijke ribblessure op. De GasGas-rijder uit Best is bepaald niet kleinzerig aangelegd. De pijn verbijtend sleepte hij nog een 7de plaats uit het vuur, nog voor Cairoli die zijn opmars na een valse start zag stranden op plek 9. Calvin Vlaanderen kwam als 13de over de finish, Eindhovenaar Brian Bogers werd 19de. Later vanmiddag volgt nog de 2e manche in Kegums.MX2