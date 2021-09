Herlings en Coldenhoff missen nipt goud in Motorcross der Naties

Zeges voor Femke Bol en Nadine Visser op Zwitsers atletiekga­la

14 september Atlete Femke Bol heeft ook haar laatste 400 meter van het seizoen gewonnen. De 21-jarige winnares van olympisch brons was met 54,01 de snelste bij de atletiekwedstrijd Galà dei Castelli in het Zwitserse Bellinzona. Bol klopte trainingspartner Lea Sprunger uit Zwitserland die finishte in 54,43.