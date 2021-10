Herlings herovert leiding in WK na tweede plek in Frankrijk

Jeffrey Herlings heeft de leiding terug in het WK-klassement van de MXGP. De 27-jarige Brabander eindigde als tweede in de eerst manche van de Grote Prijs van Frankrijk, achter Romain Febvre. Herlings nam de eerste plaats in de WK-stand daardoor weer over van de Sloveense titelverdediger Tim Gajser, die als zesde over de finish kwam met zo’n 45 seconden achterstand.