Herlings keert terug na blessure en wint meteen in Zweden

Hockey­sters treffen Duitsland in EK-finale

23 augustus De Nederlandse hockeysters nemen het zondag in de finale van het EK op tegen Duitsland. De Duitse vrouwen versloegen Spanje in de halve finale met 3-2. Nike Lorenz maakte in de laatste minuut uit een strafcorner het winnende doelpunt. Oranje had eerder op de dag in Antwerpen al met maar liefst 8-0 gewonnen van Engeland.