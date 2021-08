Herlings loopt Letse GP-zege mis door val in slotronde

Tot de laatste ronde leek de zege in Letland naar Jeffrey Herlings te gaan, maar de Brabander verloor in de slotronde de macht over de machine en viel terug naar de vierde plek. Daardoor zag hij Sloveen Tim Gajser met één puntje verschil de GP winnen.

Herlings had een goede start en lag aanvankelijk derde in de manche. Door een valpartij van leider Romain Febver erfde hij de tweede plek achter Jorge Prado. Gajser reed lang achter The Bullet en kon hem niet volgen toen hij de aanval inzette op merkgenoot Prado. De Spanjaard pareerde echter, waarna Herlings ook nog eens viel. Herlings finishte als vierde en werd derde in de daguitslag. In plaats van 5 punten in te lopen, verloor Herlings er ééntje op concurrent en WK-leider Gajser.

Brian Bogers reed een hele knappe tweede manche en werd vierde. Hetzelfde kan worden gezegd van Calvin Vlaanderen, die lang voor Bogers reed maar door een foutje terugviel en genoegen moest nemen met P11. Glenn Coldenhoff reed ook in de top-vijf, maar verdween plots van de radar.

De Wolf achtste in MX2

Kay de Wolf kende een goede start in de MX2 en reed lang zesde. Ook hij ging echter in de fout in de slotronde en werd achtste. Maxime Renaux won de manche en de GP voor Jago Geerts en Mattia Gaudagnini.

Pauze

Na de GP in Letland hebben de rijders even rust. Vooral voor Herlings komt dat goed uit, aangezien hij nog altijd met een gebroken schouderblad rijdt. The Bullet heeft nu tot 5 september de tijd om te herstellen, wanneer de eerste van twee GP’s in Turkije op het programma staat.