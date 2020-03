Herlings soeverein naar negende zege in Valkenswaard

Herlings had een fenomenale start, maar dat gold ook voor Gajser. Opnieuw kwam de Honda-rijder snel naar voren en lag hij na de eerste paar bochten al tweede. Vervolgens kon Herlings het tempo opschroeven en een gat trekken. Gajser probeerde aanvankelijk te pareren maar bleek daarvoor net niet sterk genoeg. De wereldkampioen leek iets te ver te gaan en kwam zelfs even ten val. Het verschil met nummer drie Arminas Jasikonis was echter zo groot dat hij even goed als tweede over de finish kwam. De Litouwer werd derde, ook in de daguitslag.