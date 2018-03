Herlings wint Grand Prix van Europa in Valkenswaard

Herlings moest nadat hij na de start op achterstand was geraakt in de achtervolging en wist de regerend wereldkampioen uit Italië pas in de laatste ronden in te halen. Glenn Coldenhoff eindigde in de tweede manche op ruime achterstand van de twee toppers als vierde. De tweede vaste Nederlandse crosser was in de eerste manche als vijfde gefinisht.