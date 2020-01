Het coronavirus beheerst ook de Chinese sportwereld

Het ene na het andere sportevenement stopt of wordt verplaatst, zo blijkt. Eerder op de dag werd bekend dat de internationale skifederatie FIS besloot, na lang aarzelen, de wereldbekerwedstrijden op de piste van Yanqing niet door te laten gaan. Ook heeft bijvoorbeeld het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten om het olympisch kwalificatie toernooi boksen voor boksers uit Azië en Oceanië, dat gepland stond van drie tot veertien februari in Wuhan, te cancelen. Wedstrijden als de OKT's in het vrouwenbasketbal en de Pro League wedstrijden in het vrouwenhockey zijn verplaatst. De OKT’s worden nu gespeeld in Servië, de Pro League-wedstrijden moeten nog ingedeeld worden.

Aziatische Champions League

De voetbalclub Shanghai SIPG, het team van onder anderen de Brazilianen Hulk en Oscar en de Oostenrijker Marko Arnoutovic, moest daarentegen wel gewoon in actie komen. De Chinezen speelden gisteren in de strijd om een ticket voor de Aziatische Champions League. De nummer drie van het voorbije seizoen in China won voor lege tribunes in eigen huis van de Thaise ploeg Buriram United, waar Nacer Barazite onder contract staat maar niet meespeelde, met 3-0 waardoor het team zich plaatste voor het hoofdtoernooi.

WK indoor

Van vrijdag 13 tot zondag 15 maart wordt in China het WK indoor atletiek gehouden. Dat is in de komende periode hét grootste sportevenement dat plaatsvindt. Het toernooi is gepland in Nanjing, een stad net als Wuhan in het oosten van China waar het coronavirus zijn oorsprong had. Het is op dit moment afwachten of dat de internationale atletiekfederatie, World Athletics, nog iets met het evenement gaat doen. De Aziatische kampioenschappen indooratletiek in Guangzhou (op twaalf en dertien februari) zijn inmiddels al geannuleerd.