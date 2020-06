Het kan: een atletiekgala met wedstrijden tussen wereldtoppers in coronatijden

Impossible GamesEen heus atletiekgala, met echte wedstrijden tussen wereldtoppers. In de coronacrisis. Het kan en dat laten de Noren vanavond zien in het Bislett Stadion van Oslo.

Het onmogelijke mogelijk maken. Waar organisatoren van de Diamond League de serie van internationale topatletiekwedstrijden weg zagen vallen, net zoals de FBK Games onlangs in Hengelo, daar kwamen de Noren met een alternatief voor de Bislett Games op de proppen. Toepasselijk omgedoopt in de Impossible Games. Topatletiek met een knipoogje, want het programma met dertien onderdelen bevat een aantal ongebruikelijke oftewel incourante nummers.

Zoals een aanval op het wereldrecord 300 meter horden, door ‘thuisloper’ Karsten Warholm. De Noor is niet alleen regerend wereldkampioen op de 400 meter horden, maar hij is ook nog eens nauw betrokken bij de totstandkoming van de alternatieve Diamond League-ontmoeting in Oslo. Warholm is vanavond – geheel coronaproof – de enige loper op het tartan, waar hij sneller over de zeven horden zal moeten zijn dan 34,48 seconden.

Vanwege de reisrestricties bestaat het deelnemersveld in Oslo uit grotendeels Scandinavische atleten, zo’n vijftig in totaal, maar ook daar heeft de organisatie wat op gevonden. Armand Duplantis, de sensatie van het afgelopen indoorseizoen waarin de Zweedse polsstokhoogspringer tweemaal het wereldrecord verbeterde naar 6,18 meter, neemt het op tegen voormalig recordhouder Renaud Lavillenie. Een bijzonder duel, want de Fransman doet mee op afstand: hij springt in zijn eigen achtertuin.

Volledig scherm Armand Duplantis © AFP

2000 meter

De hoogvliegers zijn niet de enigen die het virtueel tegen elkaar opnemen. Een ander opvallend onderdeel van de aangepaste Diamond League is de ‘battle’ tussen Noorwegen en Kenia op de 2000 meter. De Noren, aangevoerd door de drie hardloopbroers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen, nemen het op tegen Team Kenia, met daarin onder meer de regerend wereldkampioen 1500 meter Timothy Cheruiyot en die van twee jaar geleden Elijah Manangoi. In deze innovatieve race lopen de Noren in hun eigen Oslo, de vijf Kenianen rennen op een baan in Nairobi. De wedstrijd wordt live uitgezonden op een gesplitst scherm en drie atleten van elk team moeten finishen.

Quote Een geweldig initiatief. Ik vind vooral de medewer­king van de Noorse atleten zelf mooi om te zien, die zijn zich bewust van de situatie waarin de wedstrijd­or­ga­ni­sa­to­ren zitten. Ellen van Langen

Een andere bijzonder nummer is de 10 kilometer, gelopen door Therese Johaug. Zij heeft drie olympische medailles en meerdere wereldkampioenschappen op haar naam staan, als langlaufster. Als hardloopster verraste ze vorig jaar met de nationale titel op de 10.000 meter, met de op vijf na snelste tijd ooit gelopen door een Noorse. Johaug, die de afgelopen Winterspelen van Pyeongchang miste vanwege een dopingschorsing, deed dat op gewone hardloopschoenen in plaats van de gebruikelijke spikes.

Intiatief

Ellen van Langen, olympische kampioene op de 800 meter van 1992 (Barcelona) en meeting-director van de FBK Games, roemt het bedachte concept van organisatie in Oslo. ,,Een geweldig initiatief. Ik vind vooral de medewerking van de Noorse atleten zelf mooi om te zien, die zijn zich bewust van de situatie waarin de wedstrijdorganisatoren zitten.’’