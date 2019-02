Het lichaam van Thijmen Kupers werkt weer

Een jaar lang moest Thijmen Kupers het zonder atletiek doen. De atleet uit Groningen nam uitgebreid de tijd om te genezen van een hardnekkige blessure aan zijn achillespezen. Met als ultieme beloning een lichaam dat het weer doet. Kupers liep begin deze maand in zijn eerste 800 meter van het jaar meteen de limiet voor de EK indoor en bewees zaterdag zijn vorm met een machtig optreden bij de NK indoor in Apeldoorn.

,,Het was heerlijk om meteen die limiet te lopen en te weten dat je direct alweer op het juiste niveau zit. Hier liep ik in de series een hartstikke vlakke race en ook weer onder de limiet. Dan geniet ik en ben ik zo blij dat er weer bij hoor als atleet'', vertelde Kupers in het Omnisport.

Lees ook Schippers snelt in eerste optreden van 2019 meteen naar EK-limiet Lees meer

Zondag gaat hij voor zijn zevende Nederlandse titel op de 800 meter, daarna richt hij zich op de EK, begin maart in Glasgow. ,,Ik sta al bijna bij de beste tien op de Europese ranglijst en er zit nog wel meer in het vat. Een 1.46 moet kunnen en dan doe ik mee voor de medailles. Dat is ook het streven'', aldus de student Human Machines Communications, die op de EK indoor van 2015 het brons pakte op de 800 meter. Het is nog altijd zijn grootste internationale succes.

Quote Ik ga een mooie toekomst tegemoet.

,,Ik heb veel gefietst en op de mountainbike gezeten in het jaar dat ik niet kon hardlopen. Het was een moeilijk jaar, de blessure was ook vaag, ik kon op een of andere manier mijn voet niet goed aansturen. Ik vond mountainbiken heel leuk en dacht dat ik het aardig kon. Maar toen ik meedeed aan een wedstrijd en samen reed met een vent van 50, wist ik dat hardlopen toch mijn sport is.”

Volledig scherm Thijmen Kupers in actie in Gent. © BELGA