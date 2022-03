Het Nederlandse vrouwenturnen staat op instorten (en de tijd dringt)

Geen technisch directeur, geen bondscoach en de nationale vrouwenselectie bestaat alleen op papier. Dat is de stand van zaken eind februari 2022. Intussen tikt de tijd door en gaat er kostbare tijd verloren. Over zes maanden moet al de eerste drempel richting de Spelen van 2024 worden genomen.



Eindigt Nederland op de Europese kampioenschappen in München niet bij de eerste dertien in de landenwedstrijd, is het meteen over en uit voor het team. Dan zijn er alleen nog individueel tickets te verdienen voor Parijs en is de turnsport terug bij af. Wat in twintig jaar zorgvuldig is opgebouwd, dreigt in razend tempo afgebroken te worden.