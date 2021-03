Het ultieme bewijs dat Nederlands atletieksucces niet incidenteel is

Pieter Braun staakt zevenkamp: ‘Ik ga risico's nemen’

7 maart Pieter Braun is vanmorgen niet meer van start gegaan op de zevenkamp bij de EK indooratletiek in het Poolse Torun. De meerkamper heeft de strijd gestaakt omdat hij bij het hoogspringen, het vierde en laatste onderdeel gisteren, last heeft gekregen van een enkel.