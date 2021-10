Het vertrek van Dafne Schippers is niet alleen uit eigen beweging genomen: ‘Ze zit op een dood spoor’

Ethiopi­sche Gidey verpulvert wereldre­cord halve marathon

De Ethiopische atlete Letesenbet Gidey heeft in Valencia het wereldrecord op de halve marathon verpulverd. Ze kwam na 21,1 kilometer uit op een tijd van 1 uur, 2 minuten en 52 seconden en haalde meer dan een minuut af van het oude record van 1.04.02, dat de Keniaanse Ruth Chepngetich in april van dit jaar in Istanbul liep.

24 oktober