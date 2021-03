Hippische bond bezorgd over virus: ‘Er gaan paarden dood’

,,Wat ik heb begrepen zijn er drie varianten”, zegt Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS. ,,De ergste van de drie heeft toegeslagen. Dat betekent dat er ook paarden doodgaan.” Dat het virus uitbrak op een topsportevenement in Valencia is een complicerende factor. Fledderus: ,,Het gebeurde op een plaats waar heel veel paarden bij elkaar zijn. In elk geval meer dan 500. Van alle Nederlanders die er waren, zit nog één ruiter daar in quarantaine. Vier van zijn paarden zijn gezond, vier vertonen lichte verschijnselen.”

In drie andere landen dan Spanje, waar inmiddels vier paarden aan het virus zijn overleden, zijn gerelateerde uitbraken gemeld. In Nederland is nog geen sprake van een grote uitbraak, al kent Fledderus nog niet alle details. ,,Ik weet ook dat het ministerie de situatie al sinds vorige week nauwlettend in de gaten houdt”, zegt Fledderus. ,,Maar van een vervoersverbod is in Nederland in elk geval nu nog geen sprake.”