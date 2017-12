Hirscher zegeviert bij slalom na knappe inhaalrace

Koudepolderloop doet naam eer aan

11:41 Denis Licht uit Beekbergen heeft de Koudepolderloop in Nijkerk op zijn naam geschreven. De atleet liep het parcoursrecord aan diggelen, vorig jaar gelopen door Jeroen van Damme. Licht noteerde 30.34 en had genoten ondanks de hagel en de wind. “Ik houd op zich niet zo van in een polder lopen maar zou vandaag Nick van Nieuwenhuizen hazen, een atleet die ik begeleid uit Ermelo. Die haakte ziek af maar ik had Nijkerk al in mijn kop dus ja, dan kom je”. Bij de start van de tien kilometer hagelde en regende het. “Dat was flink koud maar eenmaal op weg ging de zon schijnen. Dat warmte mij echt heel erg op. Tot de hagel weer flink te keer ging. Maar ach, dit is Nederland en het heeft wel wat”. De oud topatleet had niet in de gaten dat hij het parcoursrecord pakte en daarmee een bonus verdiende. Bij de vrouwen won de Amersfoortse Sandra van Kieft in 38.21 net voor haar plaatsgenoot Milou Smellink. Op de vijf kilometer won Koen van Dijk (16.09) uit Amersfoort en Jeanine van de Klashorst (18.31) uit Amersfoort.