Hirscher zegeviert op slalom in Zagreb

Hoolwerf en Schouten pakken marathonze­ge Tilburg

5 januari Schaatser Bart Hoolwerf heeft in Tilburg de negende wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. De 20-jarige Hoolwerf was in de sprint net iets sterker dan Mats Stoltenborg en de Nieuw-Zeelander Peter Michael, met wie hij twee ronden voorsprong had genomen op het peloton. De rappe man uit het schaatsteam Okay Fashion & Jeans/Interfarms was in de slotfase achterop geraakt bij zijn tweede medevluchters, maar kon weer aansluiten omdat Stoltenborg en Michael even inhielden.