Historische prestatie volleybalsters op WK

De Nederlandse volleybalsters hebben zich in Japan geplaatst voor de derde ronde van het WK. Tegen Servië pakte Nederland meteen de eerste set en dat was genoeg voor een plek bij de laatste zes.

Met deze prestatie schrijven de vrouwen geschiedenis. Nederland is nooit verder gekomen dan een zevende plek op het wereldkampioenschap. Wel werd Oranje twee jaar geleden vierde bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

In de derde ronde wordt in twee groepen van drie gestreden om vier plaatsen in de halve finales.

Het team van bondscoach Jamie Morrison rekende in Nagoya met 3-0 af met Servië, dat al zeker was van een langer verblijf in het toernooi. De setstanden waren 25-16 25-12 25-20. Morrison startte tegen Servië in dezelfde formatie, met Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues, Juliet Lohuis, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, Laura Dijkema en libero Kirsten Knip.

Servië, verliezend olympisch finalist en regerend Europees kampioen, liet sterspeelster Tijana Boskovic op de bank. Boskovic speelde een jaar geleden met 29 punten de hoofdrol in de EK-finale tegen Nederland in Bakoe, die Servië met 3-1 won.

Direct vanaf het begin was duidelijk dat Servië de krachten spaarde voor de finaleronde bij het WK. Nederland had één set nodig om ook de Final Six te bereiken en dat was vrij snel voor elkaar.

Niet gerust

Sloetjes was er vooraf niet gerust op, zei ze na de wedstrijd tegen Ziggo Sport. ,,Servië heeft dit toernooi indrukwekkend gespeeld. Ik was heel gespannen en heb slecht geslapen. Je merkte dat de speelsters van Servië niet echt aan het vechten waren. Het is lekker dat we het daarna hebben doorgezet.''

De volleybalsters wilden niet lang stilstaan bij hun historische prestatie. ,,We willen een medaille winnen. Daarvoor zijn we hier'', aldus Balkestein-Grothues.