Hockeybond schrapt alle wedstrijden op vrijdag vanwege sneeuw

Op veel hockeyvelden in Nederland ligt nog sneeuw. Het is niet zeker dat die sneeuw in de avond al weg is. ,,Daarnaast is de voorspelde (gevoels)temperatuur in een groot deel van het land vanavond rond of onder het vriespunt. Dit leidt tot mogelijke opvriezing met risico op blessures en het niet uitspelen van wedstrijden”, aldus de KNHB.