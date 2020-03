Hockeybond verlengt contracten bondscoaches Caldas en Annan

2021Max Caldas gaat toch langer door als bondscoach van de Nederlandse hockeyers. De geboren Argentijn had eind februari aangekondigd komende zomer na de Olympische Spelen te stoppen, maar de Spelen van Tokio zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld. Het is de bedoeling dat de Spelen uiterlijk in de zomer van volgend jaar worden gehouden.

De contracten van Caldas en Alyson Annan, de bondscoach van de hockeysters, zouden op 1 december van dit jaar aflopen. De Nederlandse hockeybond KNHB heeft de verbintenissen van beiden verlengd tot en met de Olympische Spelen van Tokio, wanneer die dan ook worden gehouden.

,,Het besluit van het IOC om de Olympische Spelen uit te stellen, was voor ons direct reden met beide bondscoaches in gesprek te gaan”, zegt technisch directeur Jeroen Bijl van de KNHB. ,,Met zowel het Nederlands elftal dames als heren waren we naar tevredenheid in voorbereiding op Tokio 2020. Beide teams zijn erbij gebaat de ingeslagen weg onder leiding van Alyson en Max voort te zetten.”

Volledig scherm Alyson Annan. © ANP

Caldas (47) zei een maand geleden dat hij na tien jaar als bondscoach toe is aan een nieuwe uitdaging. De Argentijn begon eind 2010 bij de vrouwen en stapte in 2014, na winst van olympisch goud en het WK, over naar de mannen. Op de Spelen van Rio 2016 grepen de hockeyers naast een medaille (vierde).

Toen het IOC dinsdag besloot om de Spelen van Tokio uit te stellen, wilde Caldas niets zeggen over zijn toekomst. ,,Mijn rol is momenteel totaal ondergeschikt aan alles wat er nog moet gebeuren in de wereld om deze dramatische pandemie te overwinnen. Eerst moet het leven voor iedereen weer helemaal gezond worden. En voorlopig heb ik ook nog geen nieuwe data gehoord voor de Spelen. We moeten de juiste dingen in de juiste volgorde doen. Dan zien we vanzelf wel hoe het verder gaat”, zei Caldas toen. Drie dagen later is zijn contract toch al verlengd.