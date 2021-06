Hockeyers beginnen EK met zege op Frankrijk

Verhaeren naar Franse zwembond: ‘Heel bijzonder om me te richten op Spelen in Parijs’

2 juni Jacco Verhaeren (52) wordt directeur van de nationale zwemploeg in Frankrijk. Per 1 september treedt de Brabander officieel in dienst van de Franse zwembond. Hij gaat leiding geven aan de coaches van de binnenbad- en openwaterzwemmers en richt zich op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.