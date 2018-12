Hockeyers klaar voor fraai duel: ‘Ze weten wat ze te wachten staat’

Bondscoach Max Caldas kijkt uit naar de ontmoeting met gastland India in de kwartfinales van het WK. Oranje plaatste zich met een 5-0 zege op Canada voor de laatste acht in Bhubaneswar.

,,Spelen tegen India in India hebben we al een paar keer gedaan. Het zal nu wel in een vol stadion zijn, maar de jongens hebben er genoeg ervaring mee. Het is in ieder geval een mooi en prachtig affiche met prachtig publiek’', aldus Caldas tegen hockey.nl.

Oranje is tijdens het begin van het WK al een keer een wedstrijd gaan kijken om de sfeer te proeven. ,,Ze weten nu wat ze te wachten staat qua geluid.’'

Caldas keek tevreden terug op het duel met de Canadezen. ,,De wedstrijd was een marathon voor ons. We moesten vanaf het begin alles doen: kansen en corners creëren en de bal veroveren. Als je kijkt naar de statistieken was het over de hele wedstrijd goed verspreid. Dan kan je spreken over een hoog basisniveau. Daar ben ik blij mee.’'