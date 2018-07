Hockeyers pakken brons bij Champions Trophy

Jeroen Hertzberger opende uit een strafcorner in de 47ste minuut de score. Mirco Pruyser besliste het duel in de 54ste minuut uit de rebound van een strafcorner van aanvoerder Seve van Ass.



Beide landen speelden vorig weekeinde in de eerste wedstrijd van het zeslandentoernooi eveneens tegen elkaar. Oranje verloor toen met 1-2, vooral omdat de dominerende thuisploeg in dat openingsduel legio kansen onbenut liet.



Nederland speelde gisteren gelijk in de laatste groepswedstrijd tegen concurrent India (1-1). Daardoor moest de ploeg van bondscoach Max Caldas genoegen nemen met de strijd om brons. India neemt het in de finale op tegen titelhouder Australië (aanvang: 16.00 uur).



In het beslissende duel met India waande Nederland zich heel even finalist. In de voorlaatste minuut bracht Hertzberger de stand op 2-1, op reglementaire wijze zo leek het. Na protesten van de Indiase spelers, die zelf het recht op raadpleging van de videoarbiter al hadden verspeeld, besloot de veldscheidsrechter zelf zijn collega in de controlekamer toch nog maar even in te schakelen. Diens oordeel was hard: bal lag bij de vrije slag, waaruit Hertzberger werd gelanceerd, niet stil en evenmin op de juiste plek. De winnende treffer werd derhalve geannuleerd, tot grote woede in het Nederlandse kamp.



,,We dachten al dat we in de finale stonden'', bekende Pruyser (vijf toernooitreffers) na de late zege, op kwaliteit en karakter, tegen Argentinië. ,,Het viel niet mee om die klap te verwerken. We kwamen hier voor goud, maar met brons mogen we uiteindelijk ook blij zijn. Het is toch een medaille die je echt moet winnen en 2-0 tegen Argentinië is gewoon een zeer goed resultaat.''