Hockeyers vechten zich langs België en pakken Europese titel

Bendsneyder crasht op Silverstone

15:27 Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft zijn nieuwe contract in de Moto2 zondag in de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone geen extra glans kunnen geven. In de voorlaatste ronde van de race in de Moto3 ging de achttienjarige Rotterdammer onderuit na contact met de Spanjaard Juanfran Guevara. De race werd na die crash stilgelegd.