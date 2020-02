Hockeyers winnen opnieuw na shoot-outs van Argentinië

Bondscoach Max Caldas voerde twee wijzigingen door bij het Nederlandse team. Bjorn Kellerman en Sander Baart maakten plaats voor Seve van Ass en Teun Beins.



Argentinië nam via Lucas Vila al na 3 minuten spelen de leiding. Agustín Mazzilli verdubbelde de voorsprong. Kort voor rust scoorde Mirco Pruyser tegen. Een dag eerder was hij ook al trefzeker. Robbert Kemperman maakte in het vierde kwart gelijk: 2-2.



In de shoot-outs miste Oranje via Jeroen Hertzberger (strafbal) als eerste. Oranje-doelman Pirmin Blaak hield zijn team daarna met twee reddingen op de been. Pruyser maakte het daarna af en zorgde ervoor dat Oranje opnieuw als winnaar van het veld stapte.



De Nederlandse hockeymannen begonnen het tweede seizoen van de Pro League met twee nederlagen tegen India, waarvan de tweede via shoot-outs. De hockeyers wonnen daarna twee keer bij Spanje (4-3 en 4-2).