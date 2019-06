Hockeymannen verliezen in Eindhoven van Britten

Het was voor het team van bondscoach Max Caldas de derde nederlaag in de achtste groepswedstrijd. Namens Nederland kwam alleen Mink van der Weerden tot scoren. Mirco Pruyser speelde in Eindhoven zijn honderdste interland.



Nederland speelt dinsdag eveneens in Eindhoven de volgende wedstrijd in de Pro League tegen Nieuw-Zeeland. Daarna volgen in juni nog vijf wedstrijden voor Oranje in de groepsfase van de nieuwe mondiale competitie. De eerste vier teams plaatsen zich voor de Grand Final eind deze maand in Amsterdam. Oranje is door de derde verliespartij nog lang niet zeker van deelname aan het eindtoernooi.