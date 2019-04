Hockeysters Amsterdam in finale Europa Cup veel te sterk voor Real Sociedad

Zeilsters Zegers en Berkhout eindigen als achtste in Genua

21 april Het zeilduo Afrodite Zegers/Lobke Berkhout heeft bij de wereldbeker in Genua genoegen moeten nemen met de achtste plaats in het eindklassement van de 470-klasse. Het Nederlandse koppel kon in de medalrace de sprong naar het podium niet maken. Ze begonnen als kansrijke nummer vier aan de finale, maar na een moeizame start en een straf op het water kwamen ze als tiende en laatste over de finish.