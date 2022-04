Hockeysters Den Bosch weer naar finale Euro Hockey League

Maartje Krekelaar opende in het derde kwart de score. De international van Oranje tikte de bal binnen uit een strafcorner van Frédérique Matla. In het vierde kwart scoorde Matla zelf uit een strafcorner. De topscorer van Den Bosch pushte de bal door de benen van de Belgische keepster in het doel. Matla had een dag eerder vijf doelpunten gemaakt in de kwartfinale tegen de Ierse club Pegasus (9-0).