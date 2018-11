Hockeysters leggen beslag op sloteditie Champions Trophy

Bij het verstrijken van het eerste kwart stond er een comfortabele voorsprong op het scorebord in het Wujin Hockey Stadium. Xan de Waard opende de score toen ze vrij doel had en binnen kon slaan. De arbitrage twijfelde nog even of de bal op een voet was gekomen, maar de videoscheidsrechter besloot dat dit niet het geval was. Eva de Goede creëerde twee minuten later zelf haar mogelijkheid en trof met haar backhand doel: 2-0. Niet dat het hockey flitsend was of de Australische vrouwen helemaal werden weggespeeld, maar de voorsprong was er.



Het tweede kwart bleef doelpuntloos, maar in het derde kwart kwam de spanning voor eventjes terug in de wedstrijd nadat Australië mocht aanleggen voor een strafcorner. Deze werd binnengesleept door Maddy Fitzpatrick met in totaal nog 20 minuten te spelen. De vreugde was van korte duur, want na 3 minuten vergrootte Lauren Stam de marge weer naar twee voor Nederland. Eveneens uit een strafcorner.



In het laatste kwart kon Maartje Krekelaar de vierde binnen tikken, toen de Australische defensie enkel stond te kijken naar de hobbelende voorzet van Maxime Kerstholt: 4-1. Maria Verschoor gaf de bal vier minuten voor tijd een harde veeg en verschalkte Rachael Lynch om de eindstand te bepalen op 5-1.