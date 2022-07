Hockeysters met anderhalf been in kwartfinale WK na zege op Duitsland: ‘We kunnen veel beter’

Na de zege tegen Ierland zei interim-bondscoach Jamilon Mülders uit te kijken naar het weerzien met zijn oude ploeg. Hij leidde de Duitse hockeysters vijf jaar en won brons op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. ,,Dit is veruit de sterkste tegenstander in onze poule. Ik zie Duitsland als een kandidaat voor de halve finale en misschien wel een medaille.”

Een serieuze krachtmeting dus voor de hockeysters, die meteen konden zien waar ze stonden. Bij Margot van Geffen was er sprake van spanning ondanks dat zij al twintig eindtoernooien met Nederland speelde en al 231 interlands op haar naam heeft staan. ,,Ja, nog meer dan tegen Ierland. Ik denk omdat het Duitsland is, toch een sterke tegenstander. Je kunt kijken waar je staat, ook vanwege fantastisch publiek.”

Desondanks begon Nederland sterk aan de honderdste interland van Frédérique Matla, die zelf onzichtbaar was, met kansen voor Maria Verschoor, een tip-in van Lidewij Welten en een hard schot van Felice Albers dat voorlangs ging. Juist in een mindere periode opende Marloes Keetels met een trommelgoal de score: 0-1. Laurien Leurink kreeg vervolgens de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar de aanvalster die geheel vrij stond schoot niet eens tussen de palen.

Twee goals binnen twee minuten

Nederland ging niet beter spelen, maar werd juist slordiger. Al kon Duitsland daar niet van profiteren. Lena Micheel kreeg een grote kans via de tip-in, maar haar inzet ging naast. Ook na rust oogde het niet veel beter, net zoals tegen de Ieren. Uiteindelijk maakten de hockeysters in het vierde kwart het verschil dankzij Freeke Moes (0-2) en Maria Verschoor (0-3) die binnen twee minuten van elkaar scoorden.

We zijn nog niet op ons top en moeten kijken wat er beter kan gaan, want dat kunnen we.

Zo won Nederland zonder groots te spelen ook het tweede groepsduel en bleef Oranje voor de dertigste interland op rij (27 zeges, 3 remises) ongeslagen tegen Duitsland. ,,Als je naar het scorebord kijkt, dan moet je tevreden zijn”, concludeerde de 32-jarige Van Geffen, maar ze was ook kritisch. ,,We willen deze wedstrijd goed analyseren, want het ging best moeizaam. We zijn nog niet op ons top en moeten kijken wat er beter kan gaan, want dat kunnen we.”