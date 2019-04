Hockeysters met minimaal verschil te sterk voor Duitsland

Hockey Pro LeagueDe Nederlandse hockeysters hebben in de FIH Pro League een benauwde overwinning in en tegen Duitsland behaald. De ploeg van bondscoach Alyson Annan versloeg de nummer vijf van de wereldranglijst met 1-0.

Het doelpunt in Mönchengladbach viel al in de derde minuut en kwam op naam van Frédérique Matla. Daarna bleken beide teams goed aan elkaar gewaagd.

De beste kansen waren, zeker in het derde kwart, voor de thuisploeg. Vooral dankzij keepster Josine Koning kon de wereldkampioen de broze voorsprong tot het einde vasthouden.

Voor koploper Nederland was het de zevende zege in de achtste groepswedstrijd. Duitsland bleef vooralsnog op twee overwinningen staan.

De eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands vrouwenteam is op 1 juni in Eindhoven tegen Groot-Brittannië. Drie dagen later is de return tegen Duitsland, eveneens op het complex van Oranje-Rood.

Vijftien jaar niet verloren

De Nederlandse ploeg, die al vijftien jaar niet meer verloor van Duitsland, startte sterk. Matla opende de score uit een schitterende aanval, met een dienende rol voor Xan de Waard en Malou Pheninckx. Voor Matla was het haar vijfde treffer in de Pro League. Daarmee is ze topscorer van Oranje.

Na de snelle treffer van Matla viel de productie van Oranje stil. Nederland liet in de eerste helft drie strafcorners liggen. Het opvallend taaie Duitsland verzuimde uit vier korte hoekslagen de gelijkmaker op het scorebord te brengen.

In het derde kwart kwam Oranje een paar keer goed weg. Keepster Koning verrichtte een paar prima reddingen. Ook in het vierde kwart stelde het Nederlandse aanvalsspel teleur. ,,We hebben gewonnen, dus we zijn tevreden’', reageerde Lauren Stam, die tot speelster van de wedstrijd werd uitgeroepen. ,,Maar het was wel zwaar.’'