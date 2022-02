Hockeysters passen voor Pro League-duels in India wegens negatief reisadvies

De Nederlandse hockeysters reizen niet af naar India voor de wedstrijden in de Hockey Pro League in dat land op 19 en 20 februari. Hockeybond KNHB heeft de mondiale federatie FIH verzocht om uitstel van de duels, die zouden worden afgewerkt in Bhubaneswar.

De medische commissie van de KNHB gaf in januari een negatief advies voor intercontinentale reizen. Dit advies van de commissie is gebaseerd op het hoge aantal omikronbesmettingen in Nederland. De staf van het Nederlands elftal liet na onderling beraad en overleg met de speelsters weten dit advies te willen volgen en op dit moment niet naar India te willen afreizen.



De trip van de hockeysters naar India zou slechts zes dagen duren. ,,Dit betekent dat een eventueel opgelopen besmetting in Nederland vlak voor vertrek zou kunnen zorgen voor een positieve test in India. Gevolg daarvan zou bijvoorbeeld een verplichte quarantaine of het moeten uitstellen van de terugreis kunnen zijn”, verklaart de bond zijn besluit.

Alternatieve datum

De hockeybond van India, de KNHB en de FIH zijn er nog niet in geslaagd een alternatieve datum te vinden voor de beide duels tussen India en Oranje. Bondscoach Jamilon Mülders vult de vijf dagen die gepland stonden rond deze twee duels tegen India nu in met een trainingsweek. De vrouwen speelden vorige week in Valencia twee keer tegen Spanje.

Hoewel het advies van de medische commissie ook geldt voor de hockeyers, besloot de bond in overleg met de staf van dit team eind januari wel naar Zuid-Afrika af te reizen voor de duels in de Pro League met Zuid-Afrika en Frankrijk. Reden daarvoor is het feit dat de selectie van bondscoach Jeroen Delmée een veel langere periode in Zuid-Afrika verblijft. ,,Hierdoor zou een eventuele besmetting opgedaan in Nederland geen impact hebben op bijvoorbeeld het gezamenlijk terugreizen, terwijl de selectie in Zuid-Afrika zelf in een gesloten bubbel verblijft”, aldus de bond.

De mannen zijn inmiddels al elf dagen in Zuid-Afrika en spelen dinsdag tegen Zuid-Afrika. Er zijn tot op heden geen coronabesmettingen binnen de groep van Delmée.

