Hockeysters sluiten 2020 wederom af als nummer 1

Veldrijd­ster Annemarie Worst uit Nunspeet slaat wereldbe­ker over. ‘Het gaat niet zo lekker’

20 december Annemarie Worst laat de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Namen vandaag aan zich voorbij gaan. De Nunspeetse veldrijdster is niet tevreden over de laatste resultaten en doet even een stapje terug.