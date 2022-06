Hockeysters verslaan Duitsland in Pro League na achterstand van 2-0

Apeldoorn­se volleybal­ster Celeste Plak kijkt uit naar WK in eigen land

Ze is net een paar weken terug uit Japan, waar ze het afgelopen seizoen volleybalde voor Victorina in Himeji. Celeste Plak (26) sloot na anderhalve week Apeldoorn aan bij Oranje, dat nu volop in het toernooi om de Nations League zit en zich voorbereidt op het WK volleybal in eigen land.

3 juni