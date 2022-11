Hockeysters verslaan Ierland overtuigend bij debuut bondscoach Paul van Ass

De 62-jarige Van Ass, die tussen 2010 en 2014 bondscoach was van de Nederlandse mannen, volgde in oktober na het gewonnen WK interim-coach Jamilon Mülders op. Op het terrein van SCHC kwam Oranje al snel op voorsprong. Yibbi Jansen opende de score in het eerste kwart. Uit een strafcorner maakte Jansen in hetzelfde kwart ook nog eens de 2-0. Nederland ging de rust in met een 3-0-marge. Op aangeven van Freeke Moes scoorde Joosje Burg.