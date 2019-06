Hockeysters verslaan ook Nieuw-Zeeland in Pro League

Nederland leidde bij de rust met 2-0 dankzij treffers van Kelly Jonker en Felice Albers. Na de hervatting viel de productie van de thuisploeg stil. Nieuw-Zeeland kwam terug tot 2-2 via twee treffers van topscorer Olivia Merry. Xan de Waard bezorgde Oranje vijf minuten voor tijd de winst. Nederland was vooraf al zeker van deelname aan de Grand Final eind deze maand in Amsterdam.



Nederland begon aan de Pro League op 27 januari in Nieuw-Zeeland. Het openingsduel in Auckland eindigde in 1-0 voor Oranje. De ploeg van Annan verloor kort daarna met 1-0 in en tegen Australië. Daarna won de wereldkampioen in de nieuwe mondiale competitie elf keer op rij.

Nederland speelt zaterdag in Londen tegen Groot-Brittannië. Daarna volgen nog duels met Argentinië (20 juni in Utrecht) en Australië (23 juni in Amsterdam). De Grand Final in het Wagener Stadion begint op 27 juni.