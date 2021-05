Hockeysters winnen in België laatste duel in Pro League

Atletiek­sen­sa­tie en blikvanger Bol kijkt uit naar debuut bij FBK Games: ‘Droom die uitkomt’

25 mei Femke Bol komt op 6 juni voor het eerst in haar nog prille carrière in actie op de FBK Games en is meteen één van de blikvangers. ,,Heel mijn leven ging ik met mijn ouders en beste vriendin naar het stadion. Nu sta ik in het hoofdprogramma.”