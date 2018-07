Hockeyvrouwen maken gehakt van Italië en grijpen groepswinst

De Italianen - waarvan slechts vijf speelsters daadwerkelijk uit Italië afkomstig zijn - deden nog wat terug aan het begin van het tweede kwart, maar daarna was het verzet snel gebroken. Nog in dezelfde periode liep Nederland uit naar 5-1. Kelly Jonker, Margot van Geffen en Kitty van Male lieten achtereenvolgens het Dancing Queen, dat gespeeld wordt na iedere Nederlandse treffer, klinken.



In de tweede helft van de wedstrijd liepen de vrouwen van Alyson Annon alleen nog maar verder weg. Dirkse van den Heuvel luisterde haar 200ste interland op met een treffer, waarna Van Male er 7-1 van maakte. Matla en Dirkse van den Heuvel zorgden nog voor het einde van het derde kwart voor 9-1.



Het was opnieuw Van Male die Nederland met haar derde goal van de middag in de dubbele cijfers bracht, alvorens Jonker nog maar eens een duit in het zakje deed. Van Male scoorde ook nog voor een vierde keer, waarmee ze de eindstand bepaalde op 12-1. Zij is nu tevens topscorer van het toernooi met zeven treffers.



Met de declassering van Italië heeft Nederland zich verzekerd van directe plaatsing voor de kwartfinale. Wie hierin de tegenstander wordt van Oranje wordt bepaald in de tussenronde.