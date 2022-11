Hoe een autohandelaar dankzij een gestolen motor Europees kampioen kickboksen werd: ‘Was zó kwaad’

Basketbal­ler Irving geschorst om antisemiti­sche uitlatin­gen: ‘Spijt me dat ik jullie pijn heb gedaan’

De Amerikaanse basketballer Kyrie Irving is door zijn NBA-club Brooklyn Nets voor zeker vijf wedstrijden geschorst. De Nets besloten daartoe nadat Irving op zijn sociale media promotie maakte voor een documentaire die als antisemitisch wordt ervaren door de Joodse gemeenschap. Nadat er commotie over was ontstaan, weigerde Irving daar volgens zijn club excuses voor aan te bieden. Na zijn schorsing deed hij dat alsnog.

