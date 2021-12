Hoe kluizenaar Kamminga na olympisch succes door wilde pakken: ‘Op het WK ga ik voor records’

Van Aert ook in Italiaanse sneeuw klasse apart

Wout van Aert heeft ook bij zijn derde optreden dit seizoen in het veldrijden de zege gepakt. Op het sneeuwparcours van het Italiaanse Val di Sole was de Belg van Jumbo-Visma opnieuw een klasse apart. Na zeges in Boom en Essen betekende dit zijn eerste zege van het seizoen in de wereldbeker.

12 december