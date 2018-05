Hoe stop je 'King James' af?

,,De statistieken van LeBron zeggen al genoeg over de invloed die hij heeft op wedstrijden'', zegt Stephen Curry, de grootste vedette van de Warriors. ,,Maar zijn waarde is niet alleen in cijfers uit te leggen. Zijn aanwezigheid geeft enorm veel vertrouwen aan de jongens om hem heen. LeBron is van cruciaal belang voor de Cavaliers.''

Voor het vierde jaar op rij strijden de basketbalploegen uit Cleveland en Oakland om de titel. De 'Cavs' wonnen in 2016 met 4-3, de Warriors waren in 2015 (4-2) en vorig jaar (4-1) de beste in de best-of-sevenserie om het kampioenschap.

De vierde

Voor James is dit het achtste jaar op rij dat hij in de finale staat, de negende keer in totaal. De 33-jarige Amerikaan won twee van de vier finales met Miami Heat (2012 en 2013) en gaat nu op jacht naar zijn vierde kampioensring. Daar had James enkele maanden geleden niet aan durven denken. ,,In december en januari hadden we een slechte serie en dacht ik: zullen we de play-offs wel halen? Ik zei toen tegen mezelf: we spelen niet goed, maar ik moet gewoon in die play-offs staan.''