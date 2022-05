Hold my beer! Supporter ziet honkbal in zijn pils belanden

Raïsa Schoon geniet ook van eerste plek op de wereldrang­lijst: 'Anders lukt het harde werken niet’

Eén blik op de wereldranglijst is voldoende om alle criticasters de mond te snoeren over haar lengte. Raïsa Schoon meet 1.74 meter. Groot genoeg voor een grootse carrière in het beachvolleybal, bewijst de 20-jarige Brabantse.

7 mei