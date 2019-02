Holdener aan de leiding na eerste run slalom

Marije, het gezicht van het NK indoor, wil het beste van zichzelf laten zien in Apeldoorn

7:00 Marije van Hunenstijn werd de laatste weken van hot naar her geslingerd, van het ene medium naar het andere, moest een filmpje maken met de Atletiekunie en overal haar gezicht laten zien. De 23-jarige Apeldoornse is het gezicht van het NK atletiek in Apeldoorn. En daar wil de sprintster ook nog eens wat laten zien ook. Want 2019 moet haar jaar worden.