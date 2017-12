Homerunking Stanton verkast van Marlins naar Yankees

Presentatie rapport Misbruik treft veel takken van sport

14:24 De commissie die onderzoek heeft gedaan naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport, presenteert morgenochtend in Den Haag haar onderzoeksrapport. De commissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries heeft misstanden in de top- en amateursport in kaart gebracht.