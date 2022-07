Honkballer Neptunus twee jaar de bak in voor verboden seks met minderjarige pupil

De Rotterdamse honkballer Gianison B. (32) van Curaçao Neptunus draait twee jaar de gevangenis in voor het seksueel misbruik van een minderjarige pupil. Dat hij het meisje meermalen zou hebben verkracht, kan volgens de rechtbank niet worden bewezen. Daarvan is B. vrijgesproken.

Tegen de voormalig international was twee weken geleden drie jaar gevangenisstraf geëist. Hij bestreed tijdens de rechtszaak ten stelligste dat hij het meisje had verkracht. Daarnaast verklaarde hij dat het initiatief voor de vrijpartijen door de tiener was genomen. Dat was volgens de rechter ook gebleken. ,,Het initiatief kwam niet alleen van de verdachte”, stelde ze vanmiddag, ,,maar ook van de aangeefster zelf.”

De honkballer gaf het meisje privétraining en zou zich daarvoor in seksavontuurtjes hebben laten uitbetalen. Maar de ontmoetingen gingen ook door toen aangeefster niet meer honkbalde. De twee hadden dan seks in een auto in de parkeergarage Zuidplein, zodat het meisje zich voor thuis een alibi kon verschaffen door te vertellen dat ze er met vriendinnen was.

‘Vrijwillig’

Dat B. dwang of dreiging gebruikte om tot seks te komen, ontkende hij in alle toonaarden. ,,Het was vrijwillig’’, gaf hij wel toe. De rechter: ,,De verdachte had zich moeten realiseren dat het ontoelaatbaar en strafbaar was.” Ze achtte bewezen dat B. ook schuldig is aan het bezit van kinderporno. Daarbij ging het om filmpjes die de sportman maakte van de seks die hij met het meisje bedreef. ,,Dat was met wederzijds goedvinden”, stelde B. ,,We vonden dat allebei best spannend.”

Naast de twee jaar cel kreeg B. ook een contact- en locatieverbod voor de duur van drie jaar opgelegd en mag hij na zijn detentie vijf jaar lang geen trainer, coach of begeleider zijn. De honkballer en zijn voormalige pupil waren niet bij de uitspraak aanwezig.

