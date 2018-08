Honkballer Profar schrijft geschiedenis met unieke 'triple play'

De Curaçaoënaar zorgde voor eigen publiek in de vierde inning met alle honken bezet voor een zogenoemde 'triple play' (drie man uit). Hij pikte met een knappe actie een klap op van David Fletcher, stapte op het derde honk voor de eerste eliminatie, tikte daarna Taylor Ward uit die op het derde honk was vertrokken en zorgde er daarna met een snelle aangooi ook nog voor dat de man op het tweede honk sneuvelde.



Het was de zesde 'trilogie' in de historie van de Rangers en de eerste in liefst 106 jaar in de Major League waarbij de slagman niet werd uitgeschakeld. Profar sloeg ook nog een homerun in het spectaculaire duel, waarin de Rangers met vier punten toesloegen in de achtste inning.