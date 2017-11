Honkballer Van den Hurk opnieuw kampioen in Japan

Luiten raakt koppositie kwijt in Turkije

3 november Joost Luiten is in de tweede ronde zijn koppositie kwijtgeraakt in het Turkish Airlines Open, het zesde toernooi uit de lucratieve Rolex Series. De Nederlander noteerde op de golfbaan van Antalya een matige score van 73 slagen, twee boven par. Hij duikelde naar de gedeelde dertiende positie in het klassement.