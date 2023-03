Honkballers dankzij homeruns Xander Bogaerts en Jurickson Profar ook langs Panama bij Baseball Classic

Bogaerts opende in de derde inning de score voor Nederland door de bal over de hekken te slaan. In de vijfde inning volgde Jurickson Profar zijn voorbeeld. In de achtste inning was Bogaerts voor de tweede keer succesvol.

Het duel met Panama was een bijzondere wedstrijd voor de 35-jarige Sharion Martis, die begon als startende werper. In 2006 stond de toen 18-jarige Martis ook tegen Panama voor het eerst op de heuvel voor Nederland. Hij gooide toen de eerste en tot nu toe enige no-hitter in de geschiedenis van de World Baseball Classic.

De honkballers nemen het in de poule verder op tegen gastland Taiwan en Italië. De nummers 1 en 2 gaan naar de kwartfinales in Tokio. De winnaars daarvan spelen de finaleronde in Miami.

Enige toernooi met sterren uit Major League

De World Baseball Classic (WBC) is het enige internationale honkbaltoernooi waaraan de duurbetaalde profs uit de Amerikaanse Major League (MLB) mogen meedoen. Het evenement wordt voor de vijfde keer gehouden.

De eerste editie vond plaats in 2006 en werd gewonnen door Japan. Dat land verdedigde zijn titel met succes in 2009. De Dominicaanse Republiek was de beste in 2013 en in 2017 zegevierde de Verenigde Staten. Oranje reikte bij de laatste twee edities tot de halve finales.